В среду в трёх столичных секторах не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 4 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Пьетрарилор 3 – с 09:20 до 17:20;

ул. Алба-Юлия 75/6, 188, 188/1, 190/1, 192, 196/3, 196/4, Л. Деляну 1/3 – с 09:10 до 17:00;

ул. Бисеричий 11, 15, 28, пер. Бисеричий 15, 25, Г. Кодряну 69/2, 77A, 79/1, 89, Драгомирна 23, 23, 50A, 68 – с 09:10 до 17:00;

ул. И. Крянгэ 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 12/3, 14/2, 14/4, 16/2, 18/2 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Пушкин 43, 43/1, 43A, Г. Виеру 10, 12/1 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Дойна 118; 122; 126; 148/2; 150; 150/1; 150/2, 150/3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27, 30, 114, 116, 124; 154/1, 2, 3 – с 15:00 до 17:00;

ул. Лунчий 2-20, 7, Каля Мошилор 15, Албишоара 40 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.