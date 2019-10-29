В среду сотни жителей Вадул-луй-Водэ останутся без воды в кране

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Apă-Canal Chişinău объявляет о прекращении подачи воды в среду, 30 октября, на нескольких улицах в городе Вадул-луй-Водэ. В связи с выполнением плановых работ по замене участка водопровода отключения планируются с 09:00 до 14:00.

Таким образом, без воды останутся потребители по улицам: Дечебал, Михай Витязул, Василе Александри, Мирча чел Бэтрын, Петру Рареш, Михай Еминеску, 33-51, Комаров, Юрий Гагарин, Татарбунар, Лучафэрул, 1-11, Извоарелор, Ливезилор, Кишинёв и в садоводческом хозяйстве “Aguatica”.

После завершения работ, пишет ipn.md, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.