В среду состоится заседание Высшего совета безопасности

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В среду, 4 декабря, состоится заседание Высшего совета безопасности. Об этом в ходе брифинга по итогам еженедельного заседания руководства страны сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

Глава государства отметил, что на заседании Высшего совета безопасности в обновленном составе будут обсуждаться четыре основные темы. В первую очередь речь идёт о расследовании «кражи века». Игорь Додон отметил, что намерен узнать позицию нового генпрокурора на этот счёт. Кроме этого, президент сказал, что будут приняты решения об отслеживании активов за пределами страны тех, кто причастен к этому громкому преступлению.

Второй важный вопрос, который будет обсуждаться на заседании Высшего совета безопасности, – энергетический.

– Мы должны обсудить с коллегами из «Молдовагаз» и других предприятий из области энергетики уровень готовности к ситуации после 1 января. У нас нет определённости относительно транзита газа через Украину, – сказал Додон.

Третий вопрос – ситуация, связанная со сдачей в концессию Международного аэропорта Кишинева. Кроме этого, глава государства намерен обсудить с коллегами скандал с прослушками.

– Я хочу, чтобы ответственные лица пришли на заседание Высшего совета безопасности и отчитались руководству страны о том, что происходит, – заявил Додон.

Поднимется также вопрос о втором паспорте Влада Плахотнюка, информацию о котором подтвердила Служба информации и безопасности. Игорь Додон также отметил, что до конца года остаётся мало времени, а повестка руководства страны будет очень насыщенной и будет включать, в том числе визиты в территории.