В среду без света останутся жители трёх секторов столицы

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 6 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Дечебал 17/J, 17/Z – с 09:30 до 17:00.

Мунчешть 364, Пэдурий 17, 17/2, 21, 21/1 – с 09:00 до 15:00.

Сектор Буюканы:

А. Корлатяну 6, Алба-Юлия 21, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 75, Бакэу 18-24, Липкань 19-25, 22-28, О. Гибу 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/3, Сучевица 27, 29, 29/1, 32, 34A, 34/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/5 – с 09:00 до 17:00.

И. Пеливан 18, Кэлинеску 2, А. Теодорович 190 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

Каля Мошилор 2, 2/1, 4, Измаил 101, 103, 105, Владимиреску 1/7, 53 – с 09:35 до 17:35.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.