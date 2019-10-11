В список – по приоритету

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Знаю, что в список компенсируемых лекарств включено около 150 международных наименований. А по какому принципу они отбираются? Э. Барбэнягрэ, Калараш

Отвечает Юлиана Албу, специалист-координатор отдела закупки медицинских и фармацевтических услуг НМСК:

– Порядок включения медикаментов в список компенсированных регламентируется совместным Приказом Минздрава и Национальной медицинской страховой компании (НМСК) №600/320 от 24.07.2015 года «О механизме включения медикаментов в систему компенсации из фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС)». Согласно ему, ежегодно Совет по включению/исключению медикаментов для компенсации из ФОМС утверждает перечень приоритетных заболеваний, по которому заявители (юридические и физические лица) могут подавать заявки на включение медикаментов в список компенсированных (систему компенсации) из фондов ОМС. Для включения нового лекарственного препарата в этот список заявителю следует представить на изучение (оценку) секретариату досье, к которому прилагаются сопроводительное письмо, аргументы, основанные на клинических исследованиях, фармакоэкономический отчёт, включая анализ влияния на бюджет, соответствующие материалы из международных/национальных руководств, клинических протоколов. Ответственным за принятие списка компенсируемых медикаментов (большинством голосов) является совет, состав которого утверждается также совместным приказом Минздрава и НМСК.

В список включаются медикаменты, входящие в Государственный реестр зарегистрированных лекарственных препаратов, Национальный каталог цен производителя на лекарства и медикаменты, произведённые в соответствии с правилами Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practices – GMP).

В список в приоритетном порядке включаются лекарства:

произведённые в соответствии с правилами Надлежащей производственной практики отечественными производителями;

включённые в национальные клинические протоколы и стандартизированные руководства по лечению;

содержащие одно или более активных веществ;

препараты OTC, которые отпускаются из аптек без рецепта, для назначения при особо редких и тяжёлых заболеваниях детям до достижения возраста 18 лет, а также беременным и кормящим женщинам.

Медикаменты одобряются для компенсации из фондов ОМС, если:

– предназначаются в качестве заместительной терапии при хронических заболеваниях;

– назначаются в условиях амбулаторного лечения;

– продемонстрирована их экономическая эффективность и влияние на бюджет;

– предназначены для лечения редких заболеваний.