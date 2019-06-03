В советском «плену». Какое наследство СССР оставил Латвии?

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Латвия вместе с соседями по Прибалтике период с 1940 по 1991 гг. считает оккупацией СССР. Что республике досталось от этой оккупации, рассказывает АиФ.

В 185 миллиардов евро в Латвии оценивают экономические убытки от «советской оккупации». Если к этому добавить ущерб демографии и экологии, то получатся все 300 миллиардов. Эти цифры три года назад озвучила председатель специальной комиссии Рута Паздере. По ее словам, сумма приблизительная и может быть больше.

«Огромная нагрузка для нашей республики»

Комиссия по подсчету убытков от «советской оккупации» в Латвии была создана в 2005 году. Одно время ее работа была приостановлена — не было финансирования — с 2009 по 2013 г. г. ущерб считали в Министерстве юстиции.

«Каждый год мы платим сотни миллионов за действия, совершенные СССР. Эти средства могут быть использованы на другие цели. Осознавая вред, причиненный демографии, если бы советской оккупации не было, наше население было бы больше двух миллионов», — говорила Паздере (цитата по LSM. lv).

Следовательно, Россия, как правопродолжатель Советского союза, должна компенсировать потери Прибалтики, считают в латвийской комиссии — сделала же то же самое Германия после Второй мировой войны.

В состав СССР Латвия вместе с Эстонией и Литвой вошла в 1940 году. С этого момента и до 1991 года, по мнению республик, они находились под оккупацией Москвы. В начале 1990-х годов Литва, Латвия и Эстония объявили себя правопреемниками республик, которые провозгласили свою независимость еще в 1918-1920 годах. Это, по мнению прибалтийских властей, позволяет выдвигать требования как о взыскании материального ущерба, так и извинений в виде сатисфакции согласно международному праву. В 2015 году республики подписали декларацию о необходимости требовать от России возмещения этих денег.

«Вопросы, связанные с последствиями оккупации, нельзя забыть и отложить в сторону. Уже проведено много исследований ущерба, которые советская оккупация нанесла народному хозяйству и промышленности, а также окружающей среде. Но Россия все еще продолжает распространять ложь и дезинформацию о том, что балтийские страны в советское время от СССР получили больше, чем дали», — заявлял на посвященной вопросу «советской оккупации» конференции министр юстиции Латвии Янис Борданс.

В Риге считают, что Советский союз виновен в сокращении средней продолжительности жизни латышей и изменении национального состава республики. «В 1988 году, когда в Латвии очень много было приехавших — уже миллион, каждому мы должны были предоставить рабочее место, квартиру дать, построить рядом детский садик, больницу, инфраструктуру и так далее! Это же огромная нагрузка для нашей республики была! И тогда руководители нашего верховного совета писали письма в Москву: „Пожалуйста, больше не присылайте! Наша республика больше не выдерживает“. Каждый приезжий в Риге нам стоит 1700 рублей. В ценах того года подсчитайте! Это же огромные расходы для Латвии были», — жаловалась Рута Паздере в интервью газете «Взгляд».

СССР тратил миллиарды на Латвию

Ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш изучил бухгалтерские документы советских времен и пришел к выводу, что Латвия отправляла в советскую казну огромные суммы в виде налогов. В ответ получала ничтожные крохи в виде дотаций. По его данным, Рига перевела в Москву на 15,9 миллиардов рублей больше, чем получила.

«Те деньги, которые другие нормальные цивилизованные страны могли инвестировать в социальную политику, в своих жителей, фактически выводились за рубеж или вкладывались в военно-промышленный комплекс», — цитирует Круминьша издание Mixnews.

В середине 2000-х журналисты газеты «Версия» провели исследование и выяснили, что ежегодно СССР вкладывал в Латвию по 1,3 миллиарда долларов. В заметке отмечается, что к концу 1930-х годов экономика прибалтийской республики переживала не лучшие времена: «Угасание латышской экономики нарушила „советская оккупация“. „Оккупанты“ не только не вывезли из страны ничего ценного, но и вкладывали в Латвию деньги более активно, чем в собственную экономику. В 1946 — 1985 г. г. построены и восстановлены 216 крупных промышленных предприятий».

Например, СССР привел в порядок и сделал легендарным ВЭФ (Valsts Elektrotehnikas Fabrika) — электротехнический завод, снабжавший весь союз модными по тем временам гаджетами — магнитолами, радиоприемниками, радиолами. На предприятиях группы ВЭФ еще выпускались мотоциклы, телефонные аппараты, вездеходы, фотоаппараты. ВЭФ обеспечивал работой 20 тысяч латышей и имел прибыль до 580 миллионов долларов в год. Сейчас ВЭФ — банкрот.

По мнению экс-главы департамента латвийского Министерства промышленности и энергетики Инара Клявиньша, «ВЭФ оказался слишком громоздким для Латвии». «После развала единого советского рынка стало ясно, что его надо разделить на несколько частей, чтобы те нашли новые рынки, выжили и развивались. Не получилось. Руководители предприятий в те времена не знали элементарных законов свободного рынка, они даже языков иностранных не знали», — делился Клявиньш в интервью с ВВС.

У читательницы АиФ. ru Арины Б. на ВЭФ работал отец. По ее словам, ее семья ни в чем себе не отказывала. «У нас с братом была хорошая одежда, обувь. Дома — вся техника, новая мебель. Каждое лето ездили отдыхать. <…> Сейчас папа живет в Ирландии, в 1990-х на заводе перестали платить зарплату, пришлось искать другую работу, начинать жизнь по новой, и в Ригу папа не вернется, ему там нечего делать», — признается девушка, которая сама уже несколько лет живет в Великобритании.

К 1950-м годам уровень жизни в Латвии был одним из самых высоких в Советском союзе. По подсчетам составителя издания «Советская модель экономики: Союзный Центр и республики Прибалтики», доктора исторических наук Елены Зубковой, доход на душу населения во всем Советском союзе в 1956 году составлял 535 рублей. В Латвии он составлял 717 рублей. Для сравнения: в РСФСР — 598 рублей, на Украине — 559 рублей, в Эстонии — 720 рублей.

Вернемся к предприятиям. Модернизированный силами Советского союза Рижский вагоностроительный завод (РВЗ), продержался дольше ВЭФа — процедура его банкротства началась два года назад. Во времена СССР РВЗ обеспечивал практически 100% рынка электромоторных поездов на советском пространстве. За период с 1947 по 1993 г. г. здесь было построено более 20300 электропоездов и 7700 трамвайных вагонов.

Кстати, электрооборудование для продукции вагоностроительного завода производилось по соседству — на Рижском электромашиностроительном заводе (РЭЗ). Именно здесь началось первое в СССР производство стиральных машин — в общей сложности их было выпущено 12 миллионов. А трудились на РЭЗ 8 тысяч человек. В 2006 году пакет акций предприятия купил российский акционер «ЭДС-Холдинг». В настоящее время на российский рынок экспортируется до 80% объема продукции РЭЗ. «РЭЗ — современное предприятие, продолжающее непрерывно развиваться, несмотря на военные разрушения, послевоенные трудности, кризисы. И сейчас РЭЗ — уникальный завод, история машиностроения, завод — великан», — говорится на сайте предприятия.

Еще одно знаменитое на весь Союз латвийское предприятие — Рижский автобусный завод (РАФ), созданный в 1949 году, и выпускавший микроавтобусы — «рафики». Сегодня на месте предприятия работают магазины — РАФ прекратил свое существование в 1998 году. По иронии судьбы, последним автомобилем, сошедшим с конвейера завода, стал катафалк.

На советские деньги была построена энергетическая инфраструктура Латвии: нефтепровод Полоцк-Вентспилс, Вентспилсская нефтебаза, подземное газовое хранилище Инчукалнс, Плявиньская ГЭС, ТЭЦ. Строились и модернизировались текстильные предприятия (в том числе крупнейший в регионе Огрский трикотажный комбинат), химические предприятия (Даугавпилсский завод), фабрика музыкальных инструментов, парфюмерный завод «Дзинтарс», а еще дома жилые дома, университеты, научно-исследовательские институты… На деньги, заработанные на коммунистических субботниках, в Риге были построены больничный комплекс «Гайльэзерс» и 1-я детская клиническая больница…

Оказывается, все это было учтено Латвийской комиссией по подсчету убытков от «оккупации». «Приносят пользу, конечно. Но это все мы уже учли в своем докладе. Все равно получается большой минус», — утверждает Паздере.

«Всего в 1946–1989 годах в экономике Латвии введено в действие основных фондов на общую сумму 37902 миллионов рублей (в ценах 1984 года). Если учесть, что 1 доллар в 1984 году официально стоил около 65 копеек, то можно утверждать, что стоимость всех предприятий, больниц, школ, квартир и всего остального, что построено в Латвии в советский период, составила почти 60 миллиардов долларов. <…>

Если в конце 1940-х годов стоимость основных фондов Латвии составляла 1 миллиард рублей, то к началу 1990 года она достигла 29,9 миллиарда (в сопоставимых ценах 1973 года), а с учетом оборотных средств и домашнего имущества населения национальное богатство этой союзной республики приблизилось к 45 миллиардам рублей», — отмечает «Версия».

По словам кандидата экономических наук, председателя совета директоров инжиниринговой компании «2К» Ивана Андриевского, латвийская промышленность была гордостью республики и одним из важных источников ее благосостояния. Латвийская продукция пользовалось спросом и уважением, быстро расходилась на всем советском внутреннем рынке. «Но вот Латвия получила независимость, избавилась от русских, закрылись многие ее системообразующие производства, пропали важные рынки сбыта. Изначальное решение отказаться от своей промышленности, чтобы не конкурировать с Западом, нанесло латвийской промышленности еще один сильный удар, последствия которого республика до сих пор пытается преодолеть. Свободный рынок так все отрегулировал, что 50% латвийского ВВП было потеряно. Страна, безусловно, сейчас развивает свою промышленность, но найти новые рынки сбыта удается не каждому предприятию и производству, а санкционный режим последних лет и политика русофобии лишили Латвию новых российских рынков, при том, что Россия всегда была готова развивать со своим соседом торговые отношения», — резюмирует экономист.