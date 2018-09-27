В Совете Европы признали, что русский язык – самый распространённый язык в Европе

Самым распространенным языком в Европе оказался русский. Таковы данные рейтинга, составленного приложением для изучения языков Babbel, которые опубликовал на своей странице в Facebook Совет Европы.

Так, согласно исследованиям, самый популярный в географической Европе является русский язык — его считают родным 120 млн человек, живущих в европейской части Евразии, пишет zarya.md. Составители рейтинга отмечают, что русский — официальный в России и Беларуси, а, кроме того, на нем говорят во многих восточноевропейских странах.

На втором месте оказался немецкий язык — на нем говорят 95 млн человек в Германии, Швейцарии, Бельгии и Люксембурге, он также очень популярен в Дании, Голландии, Словении, Швеции, Польше, Финляндии, Венгрии и других европейских странах. Третье место занял французский язык — на нем говорят 80 млн жителей Франции, Бельгии, Швейцарии и Люксембурга.

Английский язык оказался в Европе только на четвертом месте. Составители рейтинга отмечают, что, хотя в мире на нем говорит около 400 млн человек, в Европе он является родным только для 70 млн. На английском говорят в Великобритании и Ирландии.

Пятое место досталось турецкому языку. На нем говорят около 70 млн человек. Шестое место занял итальянский язык (69 млн человек). За ним следует испанский язык (45 млн), хотя в мире на нем говорят 480 млн человек. На восьмом месте оказался украинский язык ( 45 млн человек). На девятом — польский (40 млн человек). Рейтинг замыкает голландский — на нем говорят 22 млн жителей Европы.

Составители рейтинга отметили, что вообще в Европе в ходу 150 языков, но «туристам лучше выбрать один из самых популярных, чтобы суметь объясниться с местными жителями».