В Сорокском районе пограничники обнаружили плантацию конопли (ФОТО)

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Более тысячи кустов конопли были вывезены из пограничной зоны. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили конопляное поле возле села Голошница Сорокского района, примерно в 800 метрах от границы.

При осмотре места были обнаружены более тысячи травянистых растений, достигающих высоты около 170 сантиметров. Растения были сорваны и переданы на экспертизу, пишет jurnal.md.

В настоящее время правоохранители ведут работу по выявлению лиц, причастных к выращиванию запрещённых растений.