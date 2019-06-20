В Сорокском районе пограничники обнаружили плантацию конопли (ФОТО)

В Сорокском районе пограничники обнаружили плантацию конопли (ФОТО)

Более тысячи кустов конопли были вывезены из пограничной зоны. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили конопляное поле возле села Голошница Сорокского района, примерно в 800 метрах от границы.

При осмотре места были обнаружены более тысячи травянистых растений, достигающих высоты около 170 сантиметров. Растения были сорваны и переданы на экспертизу, пишет jurnal.md.

В настоящее время правоохранители ведут работу по выявлению лиц, причастных к выращиванию запрещённых растений.

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