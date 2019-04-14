В Сорокском районе обнаружен труп молодого человека

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21-летний молодой человек был найден минувшей ночью мертвым в селе Реджина Мария Сорокского района. Он лежал на дороге.

Предположительно, он скончался в результате ДТП – на теле были найдены множественные травмы. В скором времени был найден автомобиль марки OPEL с польскими номерами, на котором и сбили парня. Позднее удалось найти и владельца машины – 21-летний водитель, который скрылся с места аварии, был обнаружен в состоянии алкогольного опьянения и задержан правоохранительными органами, пишет jurnal.md.

Обстоятельства аварии выясняются.