В Сорокском районе Днестр превратился в заповедник: десятки лебедей прилетели туда на зимовку (ВИДЕО)

0

В Сорокском районе река Днестр превратилась в настоящий заповедник. Туда на зимовку прилетели десятки лебедей. Местные жители приходят к берегу, чтобы покормить птиц. Однако, орнитологи не рекомендуют подкармливать лебедей хлебом, так как они являются дикими птицами и должны самостоятельно добывать себе пищу.

Лебеди охотно «общаются» с людьми и позволяют подходить к себе близко. А некоторые даже не боятся кушать из рук людей. Поэтому местные жители не могут удержаться, и приходят на встречу с птицами не с пустыми руками, передаёт protv.md.

Орнитологи уверены, что лебеди должны самостоятельно добывать пищу, так как они являются дикими птицами. И все же они не кушают все подряд, а предпочитают кукурузу, пшеницу, горох, морковь или траву.

Стоит отметить, что лебеди не первый год прилетают на Днестр в Сороки, чтобы перезимовать.