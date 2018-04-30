В Сорокском районе девочка погибла, играясь на заброшенной ферме

В Сорокском районе девочка погибла, играясь на заброшенной ферме

Трагедия произошла в воскресенье, 29 апреля, во второй половине дня неподалеку от села Бэдичень.

В этот день 11-летняя девочка вместе со своей сестрой-близнецом и родителями находились в поле. Пока родители были заняты сельскохозяйственными работами, девочки пошли играть на заброшенную ферму.

Там находился резервуар с водой глубиной 2 метра, который использовался как поилка для скота. По невнимательности девочка упала в него и скончалась, пишет observatorul.md.

По словам примара села Бэдичень Василия Паламарчук, власти намерены предпринять меры для ограждения заброшенной фермы, чтобы избежать других трагедий.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются полицией.

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