В Сорокской тюрьме повесился заключённый

В Сорокской тюрьме повесился заключённый

Мужчина был найден повешенным в своей камере. Инцидент произошёл в пенитенциарном учреждении №6 в Сороках, где погибший отбывал наказание за убийство.

Как пишет deschide.md, 31-летний заключённый совершил самоубийство в ночь с субботы на воскресенье. Его тело наутро обнаружили охранники.

На теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти. Вероятнее всего, мужчина покончил с собой из-за семейных проблем.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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