В Сороке при неизвестных обстоятельствах скончалась 4-месячная девочка

Инцидент произошел минувшей ночью. Ни родители, ни врачи не знают, что послужило причиной смерти.

Мать девочки утверждает, что покормила ее и уложила спать, после чего ушла к соседке. Вернувшись, женщина обнаружила, что малышка не дышит.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. Как пишет publika.md, женщина сказала врачам, что несколько дней назад девочке поставили прививку, после чего ее самочувствие ухудшилось.

В свою очередь представители правоохранительных органов отмечают, что родители ребенка злоупотребляют алкоголем. Точную причину смерти установят в ходе медицинско-судебной экспертизы.