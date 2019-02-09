В Сороках зарегистрировано более 500 новых случаев ОРВИ

В Сороках зарегистрировано более 500 новых случаев ОРВИ

Количество случаев острых респираторных инфекций, зарегистрированных в Сороках, угрожающе растёт. В течение месяца было зарегистрировано более 500 новых случаев, из которых половина – у детей. В то же время было подтверждено 10 смертельных случаев гриппа.

Согласно данным статистики, что в Сороках ежедневно заболевают 10 человек. Вирус поражает как взрослых, так и детей. Столь тревожные цифры настораживают медиков: они рекомендуют уделять особое внимание гигиене и избегать людных мест.

В этом сезоне в Сороках было вакцинировано около 700 человек, пишет tvrmoldova.md. Всего с октября по начало февраля в Молдове было зарегистрировано около 550 случаев заболевания гриппом.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md