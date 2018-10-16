В Сороках зарегистрирован новый случай кори

Вирус кори был обнаружен и подтверждён у 15-летней девочки, которая временно проживает в Сороках.

По словам врачей, несовершеннолетняя была инфицирована после того, как побывала на Украине, где с начала текущего года было зарегистрировано более 20 000 случаев кори.

Согласно переданной информации, заболевшая относится к этнической группе ромов и ранее не была вакцинирована от кори. Несовершеннолетняя получает сейчас лечение в Сороках, хотя находится в этом городе временно. Официально девочка проживает в городе Отачь и находится там на учёте у семейного врача. Сейчас она проживает в Сороках у своей тёти, так как мать находится за границей, пишет ziarulnostru.info.

Как сообщила директор Центра здоровья Сорок Людмила Чобану, родные девочки тоже были обследованы, и у них не было выявлено вируса кори. Примечательно, что у неё есть ещё две сестры, которым были сделаны вакцины, и они не были инфицированы, хотя контактировали с больной.

По словам врачей, с тех пор, как в стране резко возросло количество заболевших корью, многие родители осознали опасность и согласились привить детей.

Напомним, что после рассмотрения последней информации об эпидемиологической ситуации в стране, было принято решение заменить оранжевый код, объявленный в конце августа в связи со вспышкой кори в стране, на жёлтый уровень опасности.