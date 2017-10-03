В Сороках водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину на велосипеде

После удара 53-летняя женщина погибла на месте.

Трагедия произошла накануне вечером в Сороках. Водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту Кишинев – Корбу, сбил 53-летнюю женщину на велосипеде, которая передвигалась по обочине.

В результате, от полученных травм несчастная скончалась на месте, сообщает unimedia.info.

Если 34-летнего водителя признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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