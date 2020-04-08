В Сороках ужесточат ограничения, а в Талмазе вводят карантин (ВИДЕО)

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Несмотря на введенный властями карантин распространение коронавируса в Сороках не остановилось. Руководство страны отмечает, что жители этого муниципия и экономические агенты не в полной мере соблюдают ограничения. Вот почему сегодня Комиссия по ЧС приняла решение ужесточить меры.

– Ограничения касаются как экономической деятельности, так и перемещения граждан. В частности, будет запрещено перемещение лиц старше 63 лет, если нет аргументированного обоснования; запрещено собираться группами более двух человек; все перемещения вне дома, в том числе в транспортных средствах, должны происходить при условии использования личных средств защиты; запрещается онлайн-торговля товарами, за исключением продуктов питания, фармацевтическими товарами и товарами личной гигиены; запрещена деятельность предприятий, оказывающих услуги, без средств личной защиты. Также запрещается езда в любом виде транспорта больше чем двух человек, включая водителя, – отметил Ион Кику.

Он также добавил, что для исполнения всех этих ограничений будет увеличено число сотрудников МВД и Минобороны, патрулирующих муниципий Сороки.

В то же время с 08.00 завтрашнего дня вводится карантин в селе Талмаза района Штефан-Водэ. Это будет четвертый населенный пункт, в котором будет действовать специальный режим. В то же время в селах София и Бэлчана Хынчештского района карантин был снят.

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