В Сороках пьяный водитель протаранил припаркованный грузовик (ФОТО)

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41-летний мужчина попал в больницу после того, как сел пьяным за руль и врезался в прицеп грузовика, припаркованного на обочине. Авария произошла сегодня днём в селе Цепилово Сорокского района.

Водитель автомобиля Renault в какой-то момент потерял контроль над управлением. Его машина съехала с дороги и врезалась в прицеп припаркованного КАМАЗа, пишет deschide.md.

С множественными травмами мужчину доставили в больницу. Тест показал у водителя 0,99 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Обстоятельства инцидента выясняются. Нарушителю грозит наказание за вождение в пьяном виде.