В Сороках парень хотел спрыгнуть с телебашни: спасатели больше часа отговаривали его от самоубийства (ВИДЕО)

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В Сороках 19-летний парень забрался на телебашню и планировал прыгнуть вниз с высоты 110 метров. Сообщение об этом поступило в Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям вчера, 7 мая, вечером.

Как сообщает пресс-служба ведомства, молодой человек залез на телебашню высотой 130 метров, которая находится в городе Сороки, и грозился спрыгнуть с неё. На место происшествия прибыли пожарные, они забрались на конструкцию вслед за парнем, чтобы отговорить его от самоубийства. Около часа понадобилось сотрудникам ГИЧС, чтобы молодой человек разрешил себя спасти. Пока он разговаривал по телефону с близкими людьми, пожарные зафиксировали его, чтобы избежать случайного падения.

Операция завершилась спустя полтора часа. Спасателям удалось в безопасности спустить парня на землю, где его ждали врачи. Дело передано в полицию.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 20 чрезвычайных ситуациях. Пожарные призывают граждан звонить но номеру 112 при возникновении чрезвычайных ситуаций.