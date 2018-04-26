В Сороках несовершеннолетний байкер без прав сбил 10-летнюю школьницу

Ученицу 3-го класса лицея “Ион Крянгэ” сбили, когда она переходила дорогу на пешеходном переходе.

Девочка была госпитализирована в районную больницу с переломом ноги, передаёт observatorul.md. По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Сорок, малолетний мотоциклист не заметил ребенка и не успел вовремя затормозить, в результате чего сбил девочку. Следствию стало известно, что молодой человек управлял мотоциклом, не достигнув совершеннолетия и без водительского удостоверения.

На месте происшествия было зафиксировано ещё одно нарушение правил дорожного движения. Перед пешеходным переходом, на котором случилась трагедия, незаконно стоял припаркованный местный маршрутный автобус. Он загородил видимость, как пешеходу, так и водителю мотоцикла, результатом чего стала авария.

Органы правопорядка расследуют это дело. За вождение без водительского удостоверения юному байкеру грозит штраф до 3 тысяч леев.