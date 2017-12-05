В Сороках мужчина нашел в лесу редкий гриб гигантского размера

Находка весит 4 килограмма.

Грибник из Сорок Василий Кулик не первый год занимается любимым делом, однако гриб такого размера встретил впервые. Речь идет о грифоле курчавой (Grifola frondosa). В народе гриб также называют: полипил дубравный, гриб-баран, мейтаке, маитаке, танцующий гриб, сообщает observatorul.md.

— Дедушка еще с детства научил меня собирать грибы, я наслаждаюсь этим. Уверен, что мало кто из жителей Сорок видел такую разновидность грибов, — отметил Василий.

Оказалось, что находка весит четыре килограмма. В дикой природе, однако может достигать и более 10 кг.

По словам сорокского грибника, грифола курчавая является съедобной, целебной, укрепляет иммунную систему и борется с раком. Растет гриб в широколиственных лесах у основания старых дубов, реже клёнов, на юге у буков и каштанов.