В Сороках молодая женщина повесилась из-за крупного долга

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Труп 27-летней женщины был найден в квартире города Сороки. Девушка повесилась на удлинителе.

Бездыханное тело женщины нашёл её брат. Он вызвал полицию. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Сорок Светланы Талпэ, на теле погибшей не были найдены другие телесные повреждения, кроме раны от удлинителя в области шеи, передаёт tv8.md.

Органы правопорядка также обнаружили предсмертную записку, в которой женщина объяснила причину своего поступка. Оказалось, что у неё был крупный долг, с которым девушка не могла справиться.

Полиция расследует это дело.