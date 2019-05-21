В Сороках избивавшая своего ребёнка женщина попала на камеру (ВИДЕО)

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Чудовищный случай произошёл в Сороках. Женщину сняли на камеру в тот момент, когда она жестоко избивала своего ребёнка. После этого запись была опубликована в социальной сети.

На кадрах видно, как женщина наносит ребёнку удары, а он плачет и говорит, что ему больно, пишет protv.md. По словам женщины, которая сняла на камеру эту сцену, ребёнок лет пяти играл, а мать резко подошла и начала его бить ногами и кулаками.

– До того, как я начала снимать, ребёнок валялся на земле, а мать его била ногами по спине и животу, – рассказала автор видео.