В Сороках и Брынзень отменен карантин. На очереди – Глодяны, Етулия и Чишмикиой

В Сороках и Брынзень отменен карантин. На очереди – Глодяны, Етулия и Чишмикиой

С сегодняшнего дня в Сороках и селе Брынзень отменен карантин. На очереди – Глодяны, где ограничения снимут 11 мая. В то же время с 10 числа карантин будет отменен в Етулии и Чишмикиой. Об этом после заседания комиссии по ЧС сообщил Ион Кику. 

Премьер поблагодарил администрацию и жителей данных населенных пунктов за содействие и соблюдение введенных властями ограничений.

Таким образом, после 11 мая на карантине останутся город Штефан-Водэ и село Талмаза Штефан-Водского района.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md