В Сороках и Брынзень отменен карантин. На очереди – Глодяны, Етулия и Чишмикиой

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С сегодняшнего дня в Сороках и селе Брынзень отменен карантин. На очереди – Глодяны, где ограничения снимут 11 мая. В то же время с 10 числа карантин будет отменен в Етулии и Чишмикиой. Об этом после заседания комиссии по ЧС сообщил Ион Кику.

Премьер поблагодарил администрацию и жителей данных населенных пунктов за содействие и соблюдение введенных властями ограничений.

Таким образом, после 11 мая на карантине останутся город Штефан-Водэ и село Талмаза Штефан-Водского района.

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