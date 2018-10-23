В Сороках был подтверждён новый случай кори у 6-летнего ребёнка

Новый случай кори был выявлен у 6-летней девочки из села Раковэц, которая ранее получила одну дозу вакцины.

Вирус был подтверждён 18 октября, пишет tv8.md. По предварительной информации, ребёнок ранее получил одну дозу вакцины. Остаётся неизвестным, где девочка могла заразиться вирусом. Мать ребёнка, которая регулярно находится в Италии, также прошла медицинский осмотр.

Девочка посещала детский сад, но при появлении симптомов была госпитализирована и изолирована в срочном порядке. Остальных детей в группе проверили и установили, что они были привиты и не подвергаются опасности.

Напомним, что на прошлой неделе в Сороках у 15-летнего подростка также был подтверждён вирус кори. Официально девочка проживает в городе Отачь, но временно находилась в Сороках у родственницы.

Также на прошлой неделе после рассмотрения последней информации об эпидемиологической ситуации в стране, было принято решение заменить оранжевый код, объявленный в конце августа в связи со вспышкой кори в стране, на жёлтый уровень опасности.