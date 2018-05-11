В Сороках банда наркоторговцев организовала в подвале дома плантацию марихуаны (ФОТО, ВИДЕО)

Две крупные преступные группировки были ликвидированы в результате четырёхмесячного расследования органов правопорядка. В одном из случаев был внедрён следователь под прикрытием.

Как сообщает пресс-служба полиции РМ, после длительного расследования органы правопорядка произвели 5 обысков на дому подозреваемых. В результате этого в подвале дома одного из членов преступной группировки была обнаружена целая технически оборудованная лаборатория по выращиванию наркотической растительности. Кроме этого, в домовладении было обнаружено 100 тысяч леев, которые, как оказалось позже, были украдены у жителя той же местности. По факту кражи местная полиция возбудила уголовное дело ещё 22 февраля этого года, но злоумышленник до сих пор не был идентифицирован.

В результате обысков был арестован 40-летний лидер группировки, житель села Воловица, и три его подельника от 20 до 25 лет, которые обвиняются не только в выращивании и распространении наркотиков в особо крупных размерах, но и в вышеуказанной краже.

Во втором случае органы правопорядка предотвратили действия банды наркоторговцев, которые специализировались на распространении экстази, амфетамина и гашиша. В течение трёх месяцев следователи Управления по борьбе с наркотиками отслеживали действия преступной группировки, внедрив своего сотрудника под прикрытием. Таким образом, наркоторговцы были арестованы с поличным во время попытки продажи наркотического вещества следователю. В результате проделанной работы установилось, что наркоторговцы реализовывали товар по следующей цене: 250 леев за одну таблетку экстази, 100 леев за один грамм гашиша и 700-900 леев за один грамм амфетамина.

После этого последовало 15 обысков на дому и в автомобилях подозреваемых, в результате чего были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, деньги, полученные в ходе преступной деятельности, записи схемы сбыта наркотиков, а также психотропные вещества в особо крупных размерах, среди которых экстази, амфетамин, гашиш и марихуана.

В связи с этим были арестованы четверо жителей Сорок от 20 до 50 лет, а причастность в преступной детальности ещё шестерых подозреваемых расследуется на свободе.

Стоит отметить, что при задержании 40-летнего члена группировки, мужчина забаррикадировался в своей квартире, которая находится на седьмом этаже жилого дома, пытаясь скрыться от органов правопорядка. Около 5-и часов правоохранители штурмовали квартиру преступника, во что были вовлечены даже спасатели. Кроме этого, в операции участвовал и спецназ Фулджер.