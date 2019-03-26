В соцсетях стартовала акция в поддержку Ирины Влах

Сообщество “Нетипичная Гагаузия” в ВКонтакте проводит акцию в поддержку действующего башкана Гагаузии Ирины Влах. Она проходит под хештегом #ЗаИринуВлах, с 25 марта.

Организаторы акции призвали молодежь в условиях напряженной политической ситуации поддержать главу автономии, пишет gagauzinfo.md.

– Предлагаю всем, кому небезразлична судьба Гагаузии распространить хэштег в социальных сетях #заИринуВлах ! В автономии сейчас очень напряжённая политическая обстановка, и как никогда нужна поддержка молодёжи. Народ будет собирать подписи, а мы выложим фото с Ириной Федоровной и распространим хэштег. Думаю, это будет массовой акцией, поддержат многие, кто находится здесь и кто находится далеко, но по-прежнему любит свою Родину, – сообщается в паблике.

Стоит отметить, что в настоящий момент на сообщество “Нетипичная Гагаузия” подписаны более 15 тысяч 500 человек, большинство из которых – молодые жители Гагаузии в возрасте от 18 до 25 лет.

Напомним, Народное собрание Гагаузии в нарушение собственного регламента и рекомендаций Венецианской комиссии за демократию через право за день до начала избирательной кампании по выборам башкана перенесло дату голосования с 19 мая на 30 июня. Помимо этого, в региональный Кодекс о выборах был внесен целый ряд изменений. Это повышение минимального порога явки с 33 до 50 процентов, а также составление списков избирателей на основе электронного регистра избирателей, формируемого в Кишиневе. Это означает, что в списках избирателей будет на 20 с лишним тысяч избирателей больше, чем живут в Гагаузии на самом деле – регистр учитывает и граждан, находящихся за пределами страны или уехавших навсегда. Глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что не подпишет принятые поправки.