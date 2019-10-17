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23-24 октября в Сочи пройдёт саммит «Россия-Африка». О своём намерении прибыть в Сочи заявили более 40 руководителей, а делегациями самого высокого уровня будут представлены почти все страны континента.

Мероприятие обещает быть интересным, ведь с начала нынешнего века Африка является вторым по темпам роста экономики регионом мира, а у восьми стран показатели роста сравнимы с китайскими. Поэтому, на сегодняшний день, можно смело говорить об этом регионе как о наиболее перспективном с точки зрения сотрудничества.

Традиционно в регионе сильны позиции Запада, колонизировавшего континент многие годы назад, однако их политика нацелена лишь на повышение собственного благосостояния и расширение глобального влияния. Самой же Африке нужно эффективно бороться с современными вызовами и угрозами (в числе которых внутренние конфликты и международный терроризм), а также сохранить и приумножить тенденции развития, в чем может помочь предстоящий в Сочи саммит.