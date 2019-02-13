В Смоленскую область не пустили 20 тонн молдавских яблок

В Смоленскую область не пустили 20 тонн молдавских яблок

За прошедшие выходные таможенники на территории Смоленской области выявили 5 транспортных средств с товарами, подпадающими под ограничительные меры. Общий вес товаров, запрещённых к ввозу, составил более 100 тонн.

Среди ввозимых продуктов было обнаружено 20 тонн яблок. Судя по этикетам, фрукты молдавского происхождения везли из Белоруссии в Россию под видом редукторного масла. Как передаёт ctu.customs.ru, столько же яблок, следующих вообще без документов и маркировки, были изъяты для проведения дополнительных проверочных мероприятий.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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