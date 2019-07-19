В смертельном ДТП в Яловенах погиб пешеход

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На женщину был совершён наезд, когда она шла по обочине. Трагедия произошла вчера вечером на трассе Кишинёв-Леушены, недалеко от села Суручены Яловенского района.

Пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву сообщила deschide.md, что женщину сбил автомобиль Volkswagen. За рулём находился 29-летний житель Бэчой.

Мужчина с 24-летней супругой направлялись из Кишинёва в Леушены. Личность пострадавшей пока не установлена. Женщине около 40-45 лет, в результате наезда она погибла на месте, – уточнила Бециву.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование трагического случая.