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В Слободзейском районе желание мужчины попариться в бане едва не обернулось трагедией

В Слободзейском районе желание мужчины попариться в бане едва не обернулось трагедией

Строение неожиданно охватило пламя.

Инцидент произошел в селе Суклея Слободзейского района. 60-летний хозяин решил попариться в бане, растопил печь и отлучился на некоторое время. Когда вернулся, обнаружил, что строение загорелось.

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь за 10 минут. Пламя не успело перебраться на гараж и дом, расположенные совсем рядом.

По словам специалистов, пожар произошел по причине того, что при строительстве не было соблюдено безопасное расстояние от дымохода до сгораемой конструкции.

Ранее в Кишиневе при пожаре пострадала женщина.

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