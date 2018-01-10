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В Слободзейском районе воры пробрались в дом через открытое окно

В Слободзейском районе воры пробрались в дом через открытое окно

Инцидент произошел в первые дни нового года в селе Карагаш.

Воры, воспользовавшись незапертым окном, проникли в дом и выкрали два мобильных телефона, а также другое имущество.

– В милицию о случившемся 3 января сообщила родственница, которая присматривает за домом молодой женщины. Личности злоумышленников сотрудники уголовного розыска установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались два ранее судимых жителя с. Суклея 27 и 35 лет, – рассказали в МВД Приднестровья.

Подозреваемые были найдены и задержаны 9 января. Возбуждено уголовное дело.

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