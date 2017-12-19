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В Слободзейском районе после ДТП сгорел бус с посылками из России (ФОТО)

В Слободзейском районе после ДТП сгорел бус с посылками из России (ФОТО)

Пожар случился в результате того, что в ночное время 36-летний водитель не справился с управлением.

Микроавтобус марки Mercedes вылетел с трассы и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что автомобиль опрокинулся на левый бок и загорелся. Огонь, вспыхнувший в моторном отсеке, очень быстро перекинулся в салон.

Помимо водителя, в микроавтобусе находились также его напарник и пассажирка. По счастью, всем троим удалось выбраться из автомобиля.

– В результате аварии мужчины получили незначительные травмы. 33-летняя жительница г. Слободзея госпитализирована в Центральную районную больницу с многочисленными ушибами и переломом правой ноги, – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту произошедшего проводится проверка.

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