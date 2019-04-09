В Слободзейском районе отец угнал автомобиль у собственного сына

В Слободзейском районе отец угнал автомобиль у собственного сына

8 апреля сотрудники ДПС Слободзейского района заметили в Парканах автомобиль марки Lancia, подозрительно виляющий по дороге. В салоне находились двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения.

Когда автоинспекторы стали выяснять, кто владелец авто, установили, что настоящий хозяин даже не знал, что на его машине катаются. Мужчина написал заявление в милицию.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, Lancia у 24-летнего гражданина угнал собственный отец. Заявитель пояснил милиционерам, что проживает отдельно, а свой автомобиль держит в гараже у родителей. Как выяснилось, накануне, будучи в алкогольном опьянении, 45-летний сельчанин без разрешения взял машину сына и отправился кататься по селу.

В момент задержания отец занимал пассажирское место, а за рулём находился его нетрезвый знакомый. На водителя был составлен административный протокол за управление автомобилем в пьяном виде.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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