В Слободзейском районе мужчина жестоко избил свою двоюродную сестру

Родственники, вынужденные проживать под одной крышей, находятся постоянно “на ножах”.

Вечером 5 июня, в очередной раз поссорившись, родственники принялись драться. 32-летний скандалист, будучи сильнее, стал наносить 38-летней женщине удары руками и ногами.

– 38-летняя пострадавшая обратилась за помощью в ГУ «РКБ». Медики диагностировали у неё перелом правой ноги, многочисленные ушибы и ссадины. О пациентке врачи проинформировали милицию, – сообщили в МВД Приднестровья.

По заявлению женщины проводится разбирательство. Злоумышленник даёт показания.