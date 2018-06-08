В Слободзейском районе мужчина жестоко избил свою двоюродную сестру

В Слободзейском районе мужчина жестоко избил свою двоюродную сестру

Родственники, вынужденные проживать под одной крышей, находятся постоянно “на ножах”.

Вечером 5 июня, в очередной раз поссорившись, родственники принялись драться. 32-летний скандалист, будучи сильнее, стал наносить 38-летней женщине удары руками и ногами.

– 38-летняя пострадавшая обратилась за помощью в ГУ «РКБ». Медики диагностировали у неё перелом правой ноги, многочисленные ушибы и ссадины. О пациентке врачи проинформировали милицию, – сообщили в МВД Приднестровья.

По заявлению женщины проводится разбирательство. Злоумышленник даёт показания.

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