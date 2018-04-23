В Слободзейском районе мужчина избил женщину граблями

В Слободзейском районе мужчина избил женщину граблями

Инцидент произошел в селе Суклея утром на территории сельскохозяйственной бригады.

Между двумя жителями села произошел конфликт, переросший в рукоприкладство. Решив доказать свою правоту силой, мужчина схватил грабли и принялся наносить ими удары 54-летней женщине, целясь в голову. При этом из его уст сыпались угрозы убийством.

– Защищаясь, 56-летняя пострадавшая закрывалась руками. Разъярённого дебошира оттащили от «жертвы» очевидцы конфликта, – сообщили в МВД Приднестровья.

У обратившейся к врачам пострадавшей обнаружили перелом руки. Скандалист был задержан и даёт показания.

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