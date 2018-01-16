В Слободзейском районе двое ранее судимых граждан вновь попались на кражах

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Первый случай произошел в селе Ново-Котовск. 31-летний местный житель обокрал 59-летнего односельчанина. Злоумышленник проник в дом через незапертую дверь и похитил электронные весы, нанеся ущерб в 1000 рублей ПМР.

Во втором случае 36-летний уроженец Тирасполя похитил у 39-летнего жителя села Суклея строительные инструменты. Материальный ущерб составил 18 500 рублей ПМР.

Правоохранительные органы ведут разбирательства по обоим фактам краж.

Ранее стало известно о том, что в Приднестровье активизировались воры: несколько жителей остались без велосипеда, инструментов и домашних птиц.