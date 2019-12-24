В Слободзее застолье двух сельчан закончилось дракой и больницей

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23 декабря около полуночи экипаж ДПС на одной из улиц села Глиное обратил внимание на двух мужчин. Один лежал на земле, второй стоял рядом.

Правоохранители увидели, что лежачий был в крови и без сознания. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Второго мужчину, находящегося в алкогольном опьянении, задержали.

В ходе разбирательства стало известно, что накануне потерпевший – 53-летний сельчанин – пришёл в гости к приятелю. Вместе выпили спиртного, после чего поссорились. В результате хозяин дома избил своего гостя, пишет mvdpmr.org.

Потерпевшего госпитализировали в реанимационное отделение Слободзейской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и резаные раны лица и головы.

49-летний подозреваемый даёт признательные показания. Проводится разбирательство.