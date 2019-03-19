В Слободзее задержан подозреваемый в хранении и сбыте амфетамина

В Слободзее задержан подозреваемый в хранении и сбыте амфетамина

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска города Бендеры задержали гражданина, подозреваемого в хранении и сбыте наркотических средств. 31-летнего жителя села Парканы доставили в милицию. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, при осмотре в личных вещах мужчины были обнаружены и изъяты 4 свёртка с порошком белого цвета и два – жёлтого. По заключению экспертизы в изъятых свёртках находился синтетический наркотик амфетамин. Ещё два свёртка с аналогичным содержимым подозреваемый успел сбыть.

В настоящее время мужчина арестован. За хранение и распространение наркотических средств в особо крупных размерах подозреваемому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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