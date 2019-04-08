В Слободзее во время пожара погибла домашняя птица

В Слободзее во время пожара погибла домашняя птица

Возгорание произошло 6 апреля в недостроенном дачном домике, расположенном в селе Карагаш Слободзейского района. Задымление под крышей увидела соседка, которая и вызвала службу пожарной охраны.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в одной из комнат спасатели обнаружили горящий диван и 30 мёртвых цыплят. Пожар площадью 12 кв. м был оперативно ликвидирован.

Как пояснила 47-летняя хозяйка строения, уходя утром на работу, она оставила включённой специальную лампу для обогрева цыплят. Женщина предположила, что розетка была неисправна: ранее она неоднократно искрила.

По факту пожара проводится разбирательство. Устанавливается сумма материального ущерба.

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