В Слободзее во время пожара погибла домашняя птица

0

Возгорание произошло 6 апреля в недостроенном дачном домике, расположенном в селе Карагаш Слободзейского района. Задымление под крышей увидела соседка, которая и вызвала службу пожарной охраны.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в одной из комнат спасатели обнаружили горящий диван и 30 мёртвых цыплят. Пожар площадью 12 кв. м был оперативно ликвидирован.

Как пояснила 47-летняя хозяйка строения, уходя утром на работу, она оставила включённой специальную лампу для обогрева цыплят. Женщина предположила, что розетка была неисправна: ранее она неоднократно искрила.

По факту пожара проводится разбирательство. Устанавливается сумма материального ущерба.