В Слободзее ученица обокрала учительницу

0

ЧП произошло в одной из городских школ в последний день января. Из сумочки, которую педагог оставила в незапертом кабинете, пропало 150 рублей ПМР. Потерпевшая 50-летняя учительница обратилась в милицию.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних РОВД установили личность юной злоумышленницы. Похитительницей оказалась 12-летняя ученица из неблагополучной семьи. Девочка воспользовалась моментом, когда в классе никого не было, и вытащила деньги, которые потом потратила в магазине.

Обстоятельства инцидента выясняются.