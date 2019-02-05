В Слободзее ученица обокрала учительницу

В Слободзее ученица обокрала учительницу

ЧП произошло в одной из городских школ в последний день января. Из сумочки, которую педагог оставила в незапертом кабинете, пропало 150 рублей ПМР. Потерпевшая 50-летняя учительница обратилась в милицию.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних РОВД установили личность юной злоумышленницы. Похитительницей оказалась 12-летняя ученица из неблагополучной семьи. Девочка воспользовалась моментом, когда в классе никого не было, и вытащила деньги, которые потом потратила в магазине.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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