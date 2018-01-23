В Слободзее семья с ребенком едва не сгорела заживо в своем доме

Пожар произошел на чердаке ночью, когда все жильцы спали.

50-летний мужчина, увидев начинающийся пожар, попытался самостоятельно погасить пламя, однако ему это не удалось. В доме, помимо него, была его 41-летняя жена и их ребенок.

– Прибывшие спасатели сбили пламя за 7 минут. В результате пожара сгорела кровля площадью 40 кв. м. Пострадавших нет, – сообщает МВД Приднестровья.

Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводки. Она оказалась самодельной, изготовленной из меди и алюминия. Располагалась опасная «самоделка» рядом с дымоходом.