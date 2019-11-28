В Слободзее сельчанин “приютил” у себя чужую корову

В Слободзее сельчанин “приютил” у себя чужую корову

Инцидент произошёл в селе Кицканы Слободзейского района. В начале ноября мужчина заявил в милицию о том, что пропала 4-месячная бурёнка.

К поискам подключились оперативные сотрудники. Спустя некоторое время пропажу нашли в целости и сохранности, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, всё это время исчезнувшее животное находилось на соседней улице, в другой коровьей “семье”, где есть взрослая корова и телёнок. Сельчанин, “приютивший” чужое животное, рассказал, что пас своих коров в лесу, когда к его животным прибилась тёлочка. За это время она успела подрасти и набрать в весе.

По данному факту проводится разбирательство. Корова возвращена законному владельцу.

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