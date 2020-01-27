Обокрал приятеля, чтобы добыть алкоголь

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Вечером 10 января из хозяйственной постройки 45-летнего жителя села Незавертайловка Слободзейского района пропали инструменты. Исчезли гаечные ключи, три пары пассатижей, монтировка и две велосипедные камеры.

В милицию сельчанин обращаться не стал и попытался самостоятельно найти похищенное имущество и злоумышленника. Когда поиски ни к чему не привели, он написал заявление о краже, пишет mvdpmr.org.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний знакомый потерпевшего. Мужчина пояснил, что пришёл к приятелю в гости, но хозяина не оказалось дома. Тогда из незапертого сарая он забрал инструменты и в последующем обменял их на алкоголь.

Похищенное имущество было изъято. По факту случившегося проводится разбирательство.