В Слободзее ребёнок попал в больницу после несчастного случая

В Слободзее ребёнок попал в больницу после несчастного случая

Несчастный случай произошёл 1 мая в с. Чобручи Слободзейского района. На дачном участке 38-летний житель села обрабатывал землю фрезой. Не заметив играющего рядом сына, мужчина инструментом наехал на его правую ногу.

Родители отвезли сына в районную больницу. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, врачи диагностировали у первоклассника неполный отрыв пальца стопы и перелом плюсневой кости стопы.

Ребёнку провели операцию. Сейчас мальчик находится под наблюдением медицинских работников.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md