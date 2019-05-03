В Слободзее ребёнок попал в больницу после несчастного случая

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Несчастный случай произошёл 1 мая в с. Чобручи Слободзейского района. На дачном участке 38-летний житель села обрабатывал землю фрезой. Не заметив играющего рядом сына, мужчина инструментом наехал на его правую ногу.

Родители отвезли сына в районную больницу. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, врачи диагностировали у первоклассника неполный отрыв пальца стопы и перелом плюсневой кости стопы.

Ребёнку провели операцию. Сейчас мальчик находится под наблюдением медицинских работников.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.