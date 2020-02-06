В Слободзее разыскивают пропавшую девушку-подростка

В Слободзее разыскивают пропавшую девушку-подростка

В Слободзее разыскивается без вести пропавшая Алимова Валерия Олеговна 2004 г. р. Днём 4 февраля девочка самовольно ушла из дома, что ранее делала неоднократно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. Волосы тёмно-русые, затылок и виски выбриты. Глаза карие, нос прямой. Особые приметы: послеоперационный шрам от аппендицита.

Была одета: чёрная куртка с капюшоном, чёрные штаны. Обута в  чёрные кроссовки на белой подошве. При себе имела школьный рюкзак в жёлто-красную клетку. Предположительно, может находиться в Тирасполе.

Если кто-либо располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Валерии Алимовой, просьба позвонить по телефонам: 102, 0 (577) 102, 0 (557) 2-41-38, 0 (533) 8-15-29.

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