В Слободзее прошли учения по эвакуации и тушению пожара (ФОТО)

В Слободзее прошли учения по эвакуации и тушению пожара (ФОТО)

В подвальном помещении больницы произошло возгорание – такое сообщение поступило на пульт диспетчера пожарной части в Слободзее во время тактических учений. На импровизированную эвакуацию людей и ликвидацию пожара спасателям понадобилось 20 минут.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, два пожарных расчёта совместно с сотрудниками аварийно-спасательного подразделения произвели поиск и эвакуацию пострадавших. На носилках вынесли 6 человек из условного очага возгорания.

Основной целью обучения стало совершенствование действий личного состава. Сотрудники спасательного ведомства показали высокий уровень подготовки и профессионализма.

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