В Слободзее при пожаре серьёзно пострадала пожилая женщина (ФОТО)

В Слободзее при пожаре серьёзно пострадала пожилая женщина (ФОТО)

Сообщение о возгорании в частном доме в селе Парканы поступило сегодня ночью. На место происшествия выехали пожарные и бригада скорой помощи.

В доме проживала пара пожилых людей и 46-летняя женщина, присматривавшая за стариками. Пожар начался в комнате, где спала хозяйка дома. На спящей 70-летней женщине загорелась одежда.

До приезда пожарных домочадцам удалось сбить пламя, пишет mvdpmr.org. Пострадавшую с ожогами II и III степени 80% тела госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

Предположительно, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки. Общая площадь возгорания составила 16 кв. м. Разбирательство продолжается.

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