Помощник по хозяйству попался на краже

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В правоохранительные органы с заявлением о краже обратился 40-летний житель Днестровска. Из его частного домовладения в селе Незавертайловка Слободзейского района исчезли электролобзик, электрические розетки, выключатели, бутылка алкоголя и посуда.

Мужчина пояснил, что отсутствовал дома с 21 по 23 января. В этот период неизвестный, подобрав ключ, проник в жильё и совершил кражу. Заявитель сначала сам пытался найти вора, но спустя несколько дней обратился в милицию.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый житель Днестровска, пишет mvdpmr.org. Выяснилось, что ранее он помогал потерпевшему по хозяйству, за что получал деньги. Он знал, где находятся ключи, поэтому легко проник в домовладение.

Краденое мужчина продавал или обменивал на алкоголь. В настоящий момент похищенные предметы изъяты, проводится проверка.