В Слободзее поджог и неосторожное курение стали причинами серьезных пожаров

Всего накануне в Слободзейском районе произошло три пожара.

В первом случае в селе Суклея загорелось помещение автомойки. Прибывшим пожарным удалось устранить возгорание за 20 минут. В результате пожара, оказался поврежден автомобиль BMW.

По предварительной версии специалистов, причиной воспламенения мог стать поджог. При осмотре места происшествия обнаружены разбитые окна.

В остальных двух случаях причиной пожара стало неосторожное курение в состоянии сильного алкогольного опьянения. В селе Хутор супруги, 60-летняя женщина и 55-летний мужчина, чудом остались живы. Проснувшись, хозяйка дома почувствовала едкий запах и, осознав происходящее, вытащила мужа на улицу. В результате пожара, мужчина получил ожоги лица, рук и ног. Как выяснилось, оба жителя села легли спать после того, как пропустили один-другой стаканчик спиртных напитков.

В другом случае в поселке Красное 44-летний мужчина едва не остался без дома. Огонь распространился через окно и сжег диван, шкаф, стол и телевизор. Повреждена оказалась и кровля. Пожарным понадобился час, чтобы справиться с пламенем.

Ранее в заброшенном здании Кишинева произошел пожар.